انتحار فتى وتحرير فتاة مختطفة في النجف وذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، مساء الاثنين، بانتحار فتى شمالي محافظة ذي قار، وتحرير فتاة مختطفة واعتقال خاطفيها في النجف.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "فتى يبلغ من العمر 14 سنة، أقدم على الانتحار بإطلاق رصاصة في رقبته داخل منزله في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "سبب انتحار الفتى هو تعرضه لضغوط وخلافات عائلية داخل المنزل، أدى به إلى إنهاء حياته".

وفي النجف، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بـ"تحرير فريق أمني من مكافحة إجرام المحافظة، فتاة مختطفة لا يتجاوز عمرها 18 عاماً، واعتقال خاطفيها البالغ عددهم ثلاثة أشخاص".

وأوضح المصدر، أن "العملية جرى تنفيذها داخل أحد أحياء قضاء الكوفة وسط محافظة النجف".