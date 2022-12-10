انتحار فتى واصابة موظف بإطلاق نار عشوائي في ذي قار

شفق نيوز / افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بإقدام فتى على الانتحار غرقا غربي المحافظة، فيما أصيب موظف بطلق ناري عشوائي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " فتى يبلغ من العمر 16 عاما أقدم على الانتحار غرقا بعدما رمى بنفسه بنهر الفرات في قضاء البطحاء غربي المحافظة".

وبين المصدر، أن " الشاب المنتحر هو طالب مدرسة، وتم انتشال جثته من قبل الأجهزة الامنية، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته والكشف عن سبب الانتحار".

من جهة اخرى افاد المصدر باصابة "موظف في وزارة العدل يبلغ من العمر 44 عاما من اهالي قضاء الشطرة / قرية آل عواد شمالي محافظة ذي قار بطلق ناري طائش".

وأضاف المصدر أن "الطلقة النارية أستقرت في بلعوم المصاب وتم نقله للمشفى التركي لتلقي العلاج اللازم".