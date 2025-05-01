انتحار فتى في كركوك بسبب "ضغوط الامتحانات"

شفق نيوز/ أقدم فتى يبلغ من العمر 15 عاماً على إنهاء حياته بسبب "ضغوط دراسية" في حادثة مأساوية شهدتها محافظة كركوك، اليوم الخميس.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "الفتى وهو طالب بالمرحلة المتوسطة عُثر عليه ظهر اليوم مشنوقاً داخل غرفته في منطقة حي العسكري وسط كركوك"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية ترجح أن تكون دوافع الانتحار ناجمة عن ضغوط نفسية تتعلق بالدراسة والامتحانات".

وأوضح المصدر أن "ذوي الفتى أبلغوا الجهات الأمنية بعد العثور عليه معلقاً داخل غرفته، حيث ربط عنقه بحبل وتدلى به وسط الغرفة، وتم نقله على الفور إلى دائرة الطب العدلي"، مؤكداً أن "قوة من الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة المزيد من الملابسات".

وسجلت كركوك منذ مطلع العام الحالي نحو 8 حالات انتحار لنساء ورجال.