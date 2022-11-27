انتحار فتى ببغداد واصطدام "برادو" بقطار محمل بالنفط في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، مساء الأحد، بانتحار فتى وسط ظروف غامضة، واصطدام عجلة بقطار محمل بالنفط قادماً من البصرة باتجاه العاصمة بغداد.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "فتى تولد 2007، أقدم مساء اليوم، على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله ضمن منطقة الكريعات في العاصمة بغداد"، مؤكداً عدم معرفة أسباب الانتحار حتى اللحظة".

وذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "عجلة نوع (برادو) اصطدمت بقطار محمل بالنفط قادماً من البصرة إلى بغداد، في تقاطع الشبكات ضمن منطقة المنصورية في قضاء الناصرية بذي قار".

وأضاف المصدر، أن "لا معلومات عن سقوط ضحايا أو جرحى، بحادث الاصطدام، لغاية الآن".