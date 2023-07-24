انتحار فتاة ووفاة نزيل في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، بتسجيل حادثي انتحار فتاة ووفاة نزيل في أحد السجون في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر 27 عاما من اهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها الواقع في الحي العسكري"، لافتا إلى أن "ظروف انتحار الفتاة ما تزال غامضة، حيث نقلت جثتها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف المصدر، كما أن"نزيلا في الأربعينيات من عمره توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) جنوبي غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة ".

وبين المصدر، ان "النزيل المتوفى محكوم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، فيما لم تعرف اسباب الوفاة".