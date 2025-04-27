انتحار فتاة وشاب "شنقاً" لأسباب مجهولة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بانتحار فتاة وشاب "شنقاً" في حادثين منفصلين شمالي عاصمة وشرقيها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تولد 2011 بشنق نفسها بواسطة قطعة وشاح رأس (شال) ملفوف على رقبتها ومعلق بالمروحة السقفية داخل غرفتها ضمن منطقة الراشدية شمالي العاصمة، ولم تُعرف أسباب الانتحار".

وأضاف المصدر أن "شاباً تولد 2008 بشنق نفسه أيضاً بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، لأسباب مجهولة كذلك".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثتين لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادثين لوجودشكوك جنائية".