ديالى.. حادث مروّع يفتك برجل وزوجته وانتحار فتاة والعثور على طفل رضيع

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بمصرع رجل وزوجته واصابة ابنتهما بحادث سير مروّع في محافظة ديالى، التي شهدت ايضاً انتحار فتاة العثور على طفل رضيع مرمي على قارعة الطريق.

واشار المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى "مصرع رجل وزوجته واصابة ابنتهما نتيجة اصطدام سيارتهم بأخرى بحادث مروّع ادى الى اصابة سائق السيارة الأخرى ايضا على طريق جلولاء -خانقين قرب قرية مرجانة".

كما قال إن "شابة مواليد 2007 اقدم على الانتحار شنقا بشال (غطاء رأس) معلق في سقف المنزل بقضاء الخالص شمالي ديالى"، مبيناً أن "الجثة نقلت للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

واشار الى "العثور على طفل رضيع مرمي على جانب طريق بعقوبة - الخالص قرب منطقة الاسود".