انتحار فتاة عشرينية "شنقاً" في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، مساء اليوم الاثنين، بإقدام فتاة في العقد الثاني من عمرها على الانتحار داخل منزلها في منطقة الـ5 كيلو غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الفتاة البالغة من العمر نحو 20 عاماً، قامت بشنق نفسها داخل منزلها وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانتحار جاء على خلفية ضغوط نفسية وحياتية كانت تعاني منها الفتاة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية".