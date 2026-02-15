بغداد وديالى.. 3 حوادث بينها حالة انتحار وإصابة عامل أجنبي بالخطأ

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بتسجيل حالة انتحار والعثور على جثة في حادثين منفصلتين في العاصمة العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من مواليد عام 2008 أقدمت على إنهاء حياتها شنقاً داخل منزل ذويها في قضاء النهروان، بعد أن عُثر عليها معلّقة بحبل في سقف غرفتها".

وأضاف أن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية، حسب ما قاله ذووها، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية في منطقة البزول ضمن الراشدية شمالي بغداد.

وأوضح أن معالم الجثة لم تكن واضحة بسبب التفسخ، ما صعّب عملية التعرف عليها في الموقع.

وفي ديالى، أصيب شخص أجنبي بجروح خطيرة إثر حادث إطلاق نار خلال عملية أمنية غربي مدينة بعقوبة.

وأوضح مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن باكستانياً يعمل حارساً لأحواض أسماك تعرّض لإطلاق نار من قبل قوة أمنية، بعد الاشتباه به إثر محاولته الهروب فور رؤيته القوات أثناء تنفيذ عملية تفتيش قرب قرية السواجن في منطقة الغالبية غرب بعقوبة.