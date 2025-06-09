في محافظتين.. انتحار فتاة ورجل يقتل زوجته والعثور على جثة متفسخة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بانتحار فتاة داخل منزلها جنوبي العاصمة في ظروف "غامضة"، فيما أقدم رجل على قتل زوجته ولاذ بالفرار، في حين عثرت القوات الأمنية على جثة متفسخة داخل منزل وسط مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة تدعى (ط. ع. ح) قامت بشنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها داخل منزلها في حي دجلة جنوب للعاصمة، في ظروف غامضة".

وأشار إلى أن "الفتاة تعمل في أحد المولات التجارية"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وتابع المصدر أن "رجلاً أقدم على قتل زوجته مستخدماً سلاحه الشخصي داخل منزلهم ضمن منطقة الرشاد شرقي العاصمة ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الجريمة سببها خلافات عائلية".

وأكد أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على الزوج القاتل ضمن مقتربات منطقة الرشاد وإيداعه التوقيف".

وفي نينوى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 35 عاماً داخل منزله في منطقة تل الرمان غربي الموصل، وقد ظهرت عليها آثار الانتفاخ والتفسخ، مما يشير إلى أن الوفاة وقعت قبل أيام".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع قبل نحو ثلاثة أيام، ويُشتبه بأنه نتيجة الانتحار شنقاً، وذلك بحسب تقرير الطب العدلي"، مبيناً أن "ذوي الضحية أشاروا إلى أن أسباب الحادث ما تزال مجهولة بالنسبة لهم".