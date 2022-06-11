انتحار فتاة بـ"الزرنيخ" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مني، اليوم السبت، بانتحار فتاة بتناول مادة "الزرنيخ" السامة باحدى مناطق العاصمة بغداد.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن فتاة (تولد ٢٠٠٧)، أقدمت، في ساعة متأخرة من ليل امس، عبر تناولها مادة الزرنيخ السامة داخل منزلها ضمن منطقة الشالجية، في بغداد".

وأوضح المصدر، أنه وحسب ادعاء ذويها فأن الانتحار جاء نتيجة مشاكل عائلية، مشيرا الى فتح تحقيق ونقل جثة الفتاة الى دائرة الطب العدلي.

ويعد الانتحار من الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي والتي ازدادت في الآونة الأخيرة، ويعزوها متخصصون لأسباب متعددة من بينها الحالات النفسية والضغط المجتمعي والإدمان على المخدرات، وكذلك العوز والحرمان والبطالة، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل المجتمعية.

يذكر أن حالات الانتحار المسجلة في العراق عام 2021 بلغت 772 حالة، وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام 2020 والتي بلغت 663 حالة، بحسب وزارة الداخلية العراقية.