انتحار فتاة بشنق نفسها في مدينة الصدر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بانتحار فتاة بشنق نفسها في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تولد 2006 أقدمت مساء اليوم، على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) داخل غرفة منزلها ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر، أن لغاية الآن لم تعرف أسباب انتحار الفتاة، لكن الأجهزة الأمنية شرعت بالتحقيق لكشف ملابساته".

إلى ذلك، أشار المصدر، إلى تسجيل محاولة انتحار فاشلة لشاب أطلق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة حي الجهاد، لافتاً إلى أن حالته لاتخلو من الخطر.

ووفق المصدر، فإن أسباب محاولة الانتحار لم تعرف بعد، لكن خبير الادلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة.