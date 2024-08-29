انتحار فتاة باستنشاق "الغاز" واعتقال سارق في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بانتحار فتاة عبر استنشاق الغاز، واعتقال متهم بسرقة محل تجاري في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، أقدمت مساء اليوم، على الانتحار من خلال استنشاق مادة الغاز، داخل منزلها ضمن منطقة حي البساتين في الشعب"، لافتاً إلى أن "ذويها ادعوا أن الضحية كانت تعاني من حالة نفسية".

إلى ذلك، أكدت قيادة شرطة بغداد الكرخ، أن دوريات قاطع نجدة الحرية تمكنت من القبض على سارق، بعد أن استنجد أحد المواطنين بتعرض محله التجاري الى السرقة من قبل شخص ولاذ بالفرار يقود دراجة نوع تكتك.

وبحسب بيان للشرطة، ورد للوكالة، جرى إشعار السيطرة المركزية، وتم تعقب المتهم وتعميم أوصافه والدراجة على الدوريات المنتشرة ضمن القاطع والقبض عليه، وتمت إحالته مع المبرزات الجرمية إلى مكافحة الإجرام لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولياً.