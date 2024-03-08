انتحار عجوز عمره 83 عاماً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بانتحار رجل عجوز تجاوز عمره 80 عاماً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بانتحار رجل عجوز عمره 83 عاماً، قام بشنق نفسه بسلك كهرباء على سطح منزله في حي التآخي بمنطقة حمرين ضمن ناحية السعدية شمال شرقي ديالى".

وبين أن "سبب الانتحار أن الرجل يعاني من مشاكل نفسية"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".