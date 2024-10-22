انتحار طالب جامعي وسط بعقوبة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار لشاب وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن طالبا جامعيا كان مخمورا أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس وسط مدينة بعقوبة.

وأضاف المصدر؛ أن تم فتح تحقيق بالحادث والمؤشرات الاولية تؤكد انه يعاني من مشاكل نفسية.

وفي اطراف بعقوبة؛ وأشار المصدر إلى مصرع شاب واصابة صديقه بجروح بليغة اثر انقلاب دراجة نارية يستقلانها على طريق تقاطع القدس- جسر الجورجية.