انتحار طالب جامعي عراقي بسلاح "كلاشنكوف"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار طالب جامعي بإطلاق النار على نفسه ضمن محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز/ بأن "طالباً جامعياً أقدم على الانتحار بإطلاق النار على رأسه (3 اطلاقات) من سلاح كلاشنكوف داخل غرفة نومه في منزله بقضاء مندلي شرقي ديالى".

وأضاف المصدر، أن المعلومات الأولية تفيد بأن المنتحر كان يعاني من مشكلات نفسية بحسب ذويه، وجرى نقل الجثة إلى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث.

وفي البصرة، ذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "قوة من الشرطة عثرت على جثة امرأة أربعينية في نهر فرعي بمنطقة الموفقية وسط محافظة البصرة".