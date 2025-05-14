انتحار طالبة واعتقال نساء إيرانيات بتهمة السرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بانتحار طالبة بعد فشلها بالدراسة، فضلا عن القبض على 4 نساء إيرانيات بتهمة السرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة في العشرينات من عمرها، أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق بسقف المخزن في منزلها، بمنطقة آل رمضان في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار".

وأضاف أن "دوافع الانتحار، تعود لفشلها دراسيا".

ومن جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال أربعة نساء من الجنسية الإيرانية بتهمة سرقة مبلغ مالي يقدر بأكثر من أربعة ملايين و300 الف دينار عراقي".

وأكد أن "الاعتقال جاء بعد تقديم شكوى ضدهن من أحد المواطنين، حيث بين ان السرقة حصلت في منطقة السايح غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".