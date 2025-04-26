انتحار طالبة داخل جامعة عراقية ورصاصة غامضة تصيب فتاة عشرينية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار طالبة داخل إحدى الجامعات العراقية، وسط ضروف غامضة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، بأن "طالبة في المرحلة الأولى بقسم القانون في جامعة (الإمام الصادق) ضمن محافظة النجف، أقدمت على الانتحار داخل الجامعة، بعدما رمت بنفسها من الطابق العلوي إلى الأرض".

وأضاف المصدر، أن "أسباب الانتحار ما تزال مجهولة، وجرى فتح تحقيق لكشف ملابسته".

وفي ذي قار، ذكر مصدر أمني للوكالة، "فتاة في العشرينيات من عمرها أصيبت برصاصة في جسدها داخل منزلها بمنطقة الصينية في قضاء الفجر شمالي المحافظة، أثناء عملية تنظيف مفروشات المنزل، حيث سقط السلاح نحو الأرض وانطلقت منه الرصاصة نحوها، وجرى نقلها للمستشفى وهي في حالة حرجة".

وأشار المصدر، إلى أن "شقيقها أكد أن السلاح يعود له وانه يستخدمه لحراسة المواشي، كونهم يسكنون في منطقة زراعية نائية".