انتحار ضابط في جهاز المخابرات العراقي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني، يوم الاثنين، بانتحار ضابط في جهاز المخابرات العراقي، عبر إطلاق النار على نفسه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطا برتبة رائد منسوب الى جهاز المخابرات قسم العمليات، انتحر باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي داخل عجلته في احدى مواقف السيارات ضمن منطقة الصالحية".

وأضاف أن "المعلومات الأولية اشارت إلى انه يعاني من مشاكل عائلية ونفسية".

وفي الأنبار، أفاد مصدر بانقاذ فتاة من الغرق في نهر الفرات بقضاء القائم على يد منتسب أمني.

وقال المصدر، إن "الفناة سقطت في نهر الفرات، قبل أن يتمكن المنتسب من انقاذها، ونقلها للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة".