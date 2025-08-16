انتحار ضابط في الجيش العراقي بعد عودته من واجب الانذار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بانتحار ضابط في الجيش داخل منزله شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة ملازم أول في وزارة الدفاع العراقية أقدم، ليلة أمس، على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله في قضاء الشطرة شمالي ذي قار".

وأضاف أن "الضابط كان قد عاد لتوه من واجب الإنذار (جيم) في الزيارة الأربعينية ضمن وحدته العسكرية في العاصمة بغداد، وفور نزوله أقدم على الانتحار".

وبحسب المصدر، فإن التحقيقات الأمنية الأولية تشير إلى أن الضابط كان يعاني من مشاكل عائلية مع ذويه.

وهذه حالة الانتحار الثانية في ذي قار، إذ أقدم شاب ثلاثيني مساء أمس الجمعة على شنق نفسه داخل منزله في حي أور بمدينة الناصرية، وأظهرت التحقيقات الأولية صلته بما يُعرف بجماعة "القربان" المنحرفة.