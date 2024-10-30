انتحار ضابط عراقي رفيع داخل مقبرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار ضابط في الجيش العراقي، داخل مقبرة شمال شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً برتبة نقيب في الدفاع الجوي بالجيش العراقي تولد 1992 من سكنة قضاء خانقين، أقدم مساء اليوم، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، داخل مقبرة (التجنيد) في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر، أن "حادث الانتحار ما يزال غامضاً"، مشيراً إلى أن "دوريات من قسم شرطة جلولاء بصحبة الأدلة الجنائية وتم نقله إلى مستشفى جلولاء لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى".