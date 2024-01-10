انتحار صاحب معرض للسيارات في بغداد والأمن يتحفظ على زوجته بعد ادعاءات

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بانتحار صاحب معرض لبيع وشراء السيارات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الرجل أطلق النار داخل عجلته الشخصية قرب منزله الكائن ضمن منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وبحسب ادعاءات زوجته فقد كان المتوفي يعاني من ضغوط نفسية وخلافات اجتماعية، وفقا للمصدر الذي قال أيضا أنه تم التحفظ على الزوجة لأغراض التحقيق لوجود شكوك تحوم حولها.