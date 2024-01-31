انتحار صاحب مطعم شعبي بظروف غامضة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بأن شابا أقدم على الانتحار بظروف غامضة شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره، وهو صاحب مطعم شعبي، أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح ناري نوع (مسدس) بطلقة في الصدر داخل منزله بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان " ظروف الانتحار ما تزال غامضة، حيث فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا موسعا، بالحادث لمعرفة ملابساته، بعدما نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".