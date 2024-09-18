انتحار شاب وإصابة ثلاثة مديين بحادث سير في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، بانتحار شاب لأسباب مجهولة، في ثاني حالة تسجلها المحافظة خلال 24 ساعة، فيما أصيب ثلاثة مدنيين بحادث سير جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، لأسباب مجهولة".

وأضاف أن "قوة من الشرطة أخلت الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".

ويوم أمس الثلاثاء، سجلت محافظة كركوك حالة انتحار لشاب في ناحية تازة خورماتو جنوبي كركوك.

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة أصيبوا جراء انحراف سيارتهم الحديثة وهم عائلة من تكريت كانوا قادمين باتجاه كركوك حيث انحرفت عن الطريق بسبب التكسرات الموجودة في الشارع ضمن ناحية الرشاد (40 كم جنوب غربي كركوك)، حيث انحرفت السيارة بعد انفجار إطارها واصطدمت بتلة ترابية".

وأكد المصدر "تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج ونقل السيارة إلى مركز شرطة الرشاد".