انتحار شاب وإصابة اثنين بحادث سير واعتقال مروجي مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب بسبب مشاكل نفسية، فيما أصيب اثنان بحادث سير، كما ألقي القبض على اثنين من المتاجرين بالمخدرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2006 يعاني من اضطرابات نفسية أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل علقه في سقف المرآب الخارجي لمنزله في منطقة الفضيلية شرقي بغداد".

وأشار إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

إلى ذلك، ذكر المصدر أن "موظفاً في وزارة الداخلية وآخر مدني أصيبا بحادث دهس في منطقة العبايجي شمالي العاصمة، وتم نقلهما إلى مستشفى الطارمية لتلقي العلاج والتحفظ على سائق السيارة".

من جانب آخر، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قطعات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري، تمكنت قوة من اللواء الأول مع مفرزة من استخبارات اللواء، من إلقاء القبض على متهمين اثنين في منطقة شهداء العبيدي شرقي بغداد، وضبطت بحوزتهما 1225 حبة مخدرة.

وأكدت إحالتهما مع المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة.