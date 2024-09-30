انتحار شاب وإصابات بمشاجرة مسلحة واعتقال متهمين في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية ورسمية، يوم الإثنين، بانتحار شاب وإصابة عدة أشخاص بمشاجرة مسلحة واعتقال عدد من المتهمين، بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2005 انتحر بشنق نفسه بواسطة حبل معلق في المروحة السقفية داخل منزله ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد، وبحسب ادعاء ذويه أنه يعاني من حالة نفسية".

وفي بغداد أيضاً، أشار المصدر إلى أن "مشادة كلامية بين شخصين أحدهما منتسب بالحشد الشعبي تطورت إلى مشاجرة واستخدام الأسلحة الخفيفة من الطرفين ما أسفر عن إصابتهما بجروح مختلفة في منطقة سويب غربي العاصمة، وتم التحفظ عليهما داخل المستشفى".

وفي السياق، ألقت مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة القبض على عدد من المتهمين، بينهم متهمين اثنين أحدهما يحمل 600 علبة دواء، والثاني بحوزته 19 معاملة تحويل عجلات "منفيست" بدون تخويل.

كما أشارت عمليات بغداد إلى "القبض على آخرين بجرائم جنائية تتمثل بترويج وتعاطي المواد المخدرة، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وضبط ستة مسدسات، وبندقية واحدة، مع كمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها، وعدداً من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".

إلى ذلك، ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد القبض على متهم بشراء عاملات أجنبيات وتعنيفهن.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم بشراء مجموعة من العاملات الأجنبيات لغرض تأجيرهن في تنظيف الشقق السكنية لمدة ساعتين أو أكثر وفي حال امتناعهن عن العمل يقوم بضربهن وتعنيفهن بطريقة وحشية".