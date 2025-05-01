انتحار شاب و"سبلت" ينهي حياة آخر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بتسجيل حالتي وفاة لشابين اثنين، أحدهما توفي بانفجار جهاز تكييف "سبلت"، والآخر منتحراً.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شابا في العشرينيات من عمره توفي بانفجار جهاز (سبلت) أثناء عملية تصلحيه داخل منزله بمنطقة سبعة نيسان وسط مدينة السماوة مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "شابا من مواليد 2006 اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة آل معالي وسط مدينة السماوة"، مشيرا إلى أن "دوافع الانتحار هي خلافات عائلية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".