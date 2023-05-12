انتحار شاب ومصرع آخر غرقاً ونجاة آخرين بحادثين في بغداد وسامراء

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة، بانتحار شاب بينما لقي آخر حتفه غرقا بحادثين متفرقين أحدهما وقع في العاصمة بغداد، والآخر في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً من مواليد 2004 بإسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن المنطقة المقابلة لنادي الصيد في المنصور في بغداد.

هذا ولم تُعرف أسباب وقوع الحادث، وفقا للمصادر.

وأضافت المصادر أن شابا لقي حتفه غرقاً بينما نجا ثلاثة آخرون أثناء سباحتهم في أماكن غير صالحة للسباحة بالقرب من جهة الحويش في مدينة سامراء.

وبسبب انعدام المسابح تشهد المحافظات العراقية حوادث غرق صيفية جراء السباحة في الأنهر والجداول.