انتحار شاب وفتاة جنوبي العراق و"هندي" ينهي حياته في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بانتحار شاب وفتاة بحادثين منفصلين بالمحافظة، فيما قرر عامل اجنبي "هندي الجنسية" الانتحار ايضاً في السليمانية باقليم كوردستان.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً باسلوب حرق نفسها جنوب مركز البصرة، عازياً السبب الى "مشاكل عائلية".

وقال المصدر ايضاً، أن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً انتحر باسلوب الشنق في مركز محافظة البصرة، ولم تعرف اسباب الانتحار.

وفي السليمانية، أعلنت طوارئ المحافظة، عن انتحار عامل اجنبي في محافظة السليمانية دون معرفة الأسباب.

وقالت طوارئ السليمانية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عاملاً اجنبياً يحمل الجنسية الهندية ويبلغ من العمر 23 عاماً أقدم على الانتحار في ظروف غامضة دون معرفة الأسباب، مبينة أن جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي وسيجرى تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار.

وأوضح بيان طوارئ السليمانية، أن العامل المنتحر جاء الى السليمانية لغرض العمل.