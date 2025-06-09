انتحار شاب وغرق آخر ومصرع 3 بحادث سير في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار وحالة غرق لشابين في المحافظة في حادثين متفرقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 2006، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، داخل منزله في ناحية كنعان شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف المصدر، أن "دوريات الشرطة حضرت لمكان الحادث وتم فتح تحقيق بالحادث"، مبيناً أن "المؤشرات الأولية تدل على أن الضحية كان يعاني من مشاكل نفسية".

ولفت المصدر إلى أن "شاباً آخر من مواليد 2007، من اهالي منطقة القصيرين غربي محافظة ديالى، لقي مصرعه غرقا اثناء السباحة بنهر دجلة"، مبيناً أن "حادثة الغرق هذه هي الثانية التي تسجلها المحافظة اليوم، بعد حادثة غرق وقع فجراً".

في السياق، أفاد مصدر أمني في ذي قار، بمصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، بحادث سير في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين ناحية الفجر وقضاء قلعة سكر، ما أدى إلى انقلاب عجلة بسبب السرعة العالية".

وأوضح المصدر أن "الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص على الفور وإصابة شخص رابع بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".