انتحار شاب وضبط عجلتي أدوية مخالفة في ديالى

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، يوم الجمعة، تسجيل حالة انتحار شاب، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية عجلتين محملتين بأدوية مخالفة على طريق كركوك - بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 18 سنة، انتحر صباح اليوم، بشنق نفسه داخل منزله في قرية بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى، دون معرفة الأسباب".

وأضاف المصدر، أن "فريقاً مشتركاً من قوات الأمن وتفتيش الصحة وبعملية نوعية، ضبط عجلتين محملتين بالأدوية المخالفة وغير المفحوصة مخفية داخل العجلتين في سيطرة مدرع قضاء الخالص، على طريق بغداد - كركوك".