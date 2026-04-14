انتحار شاب وتوقيف 5 من أصدقائه بتهمة تحريضه جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار شاب، وتوقيف خمسة من أصدقائه بتهمة تحريضه على إنهاء حياته في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً في العشرينيات من عمره، أقدم اليوم على الانتحار بواسطة حبل معلق في سقف الصالة داخل منزله بمنطقة حي الشهداء في قضاء الغراف شمال محافظة ذي قار.

ووفق المصدر، فإن دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية، مؤكداً "توقيف 5 من أصدقائه بتهمة التحريض على انتحاره، بعد نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.