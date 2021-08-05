مقتل شاب في النجف مرتبط بتجار مخدرات وانتحار آخر في صلاح الدين (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الخميس، بانتحار شاب وإحباط محاولة انتحار فتاة أخرى في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين‘ فيما أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، بمقتل شاب على آخر له صلة بتجار المخدرات في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان شابا يبلغ من العمر 19 عاما أقدم على الانتحار شنقا في قرية (الشيخ حمد) في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط.

واكد المصدر؛ ان الضحية كان يعاني اضطرابات ومشاكل نفسية، مشيرا الى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

وفي حادث مماثل؛ احبط الاهالي محاولة انتحار فتاة في قرية (وادي الشوك) في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط.

وبين المصدر؛ ان الفتاة حاولت تناول السم وتمكن الأهالي من منعها وإحباط محاولة الانتحار، مشيرا الى ان السلطات الامنية تبحث مع الفتاة أسباب محاولتها على الانتحار.

وتشهد عدة محافظات تصاعدا بعمليات الانتحار لاسباب ودوافع متعددة أبرزها معيشية ونفسية أو مشاكل عائلية.

وفي غضون ذلك؛ أبلغ مصدر في محافظة النجف؛ وكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر 25 عاما قتل برصاصتين في منطقة الصدر، بعد مشاجرة مع شخص آخر له علاقة مع تجار المخدرات بحي ميسان في قضاء الكوفة وسط محافظة النجف".

وتابع المصدر، أن "الجثة نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".