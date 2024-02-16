انتحار شاب في ذي قار واعتقال موظف حكومي بتهمة الإرهاب ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بتسجيل حالة انتحار شمالي محافظة ذي قار، فيما تم اعتقال موظف حكومي مطلوب بتهمة الإرهاب في العاصمة بغداد.

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً دون العشرين من عمره أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة سلاح (كلاشنكوف) في حي الأمير بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها"، لافتاً إلى أن "شاباً في الأربعينيات من عمره تعرض لهجوم مسلح بقضاء الشطرة، وأصيب برصاصتين وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الجاني بالفرار لجهة مجهولة".

وفي بغداد، أخبر مصدر آخر، الوكالة، بـ"اعتقال المتهم (س. ع) تولد 1970، وهو موظف في وزارة الزراعة ــ مديرية زراعة بغداد، وصادر بحقه أمر قبض من محكمة التحقيق المركزية وفق المادة 4/1 إرهاب، ومطلوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، ضمن قضاء التاجي".