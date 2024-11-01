انتحار شاب في بغداد واعتقال 8 متهمين بينهم عرب يمارسون الصيد جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتحار شاب في بغداد، فيما أعلنت قوات حرس الحدود القبض على 8 متهمين يمارسون الصيد بلا موافقات رسمية في محافظة المثنى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً من مواليد 1991، يعاني من اضطرابات نفسية، أقدم على الانتحار مساء اليوم، من خلال شنق نفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته داخل داره ضمن منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الضحية كان قد حاول الانتحار من قبل، خمس مرات لكن تلك المحاولات كانت مصيرها الفشل".

إلى ذلك، ذكر بيان لقيادة حرس الحدود، ورد للوكالة، أن "مفارز قسم شرطة كمرك المثنى، التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة، ألقت القبض على (8) متهمين بينهم (4) يحملون إحدى الجنسيات العربية، يمارسون الصيد بدون موافقات رسمية في بادية السماوة".