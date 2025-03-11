انتحار شاب في الناصرية وإنقاذ آخر وحكمي إعدام لتاجري مخدرات في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي انتحار في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إحداهما باءت بالفشل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاما اقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "قوة امنية تمكنت من إنقاذه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث تبين أن سبب الانتحار يعود لمشكلات نفسية".

وأضاف المصدر، كما أن "شاباً آخر عمره 16 عاما أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص في منطقة ام الشويج غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية".

وفي النجف، أفاد مصدر أمني بإصدار محكمة جنايات المحافظة أحكاماً جنائية بحق 3 متهمين بتجارة المخدرات.

وذكر المصدر، للوكالة، أن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدانين اثنين بتهمة المتاجرة بالمخدرات بين الدول، أو ما يعرف بالتجارة الدولية"، لافتا إلى أن "المحكمة أصدرت حكما آخر بالسجن المؤبد بحق مدان ثالث بتهمة المتاجرة الداخلية بالمواد المخدرة".

وبين المصدر، أن "الأحكام صدرت استنادا للمادتين (27 و 28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".