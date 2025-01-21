انتحار شاب في المثنى وآخر يلقى مصرعه بحادث دهس جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في المثنى، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب لأسباب مجهولة، فيما قضى شاب آخر بحادث دهس جنوبي بغداد.

وقال المصدر المحلي لوكالة شفق نيوز، إن "طالباً في المرحلة الإعدادية دون العشرين من عمره أقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى".

وأضاف أن "الطاب أقدم على الانتحار بعدما أنهى امتحانه في المدرسة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية باشرت بالبحث عن أسباب ودوافع الانتحار".

وفي بغداد أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمصرع شاب تولد 1996 نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية كان صاحبها يقودها "برعونة وتهور ضمن سريع اليوسفية" جنوبي العاصمة.

وأشار إلى أنه تم القبض على الداهس وإيداعه التوقيف وقف إجراء أصولي.