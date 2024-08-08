انتحار شاب في البصرة وإصابة مواطن بجروح خطرة بسبب ثأر عشائري بميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، بإقدام شاب على الانتحار لأسباب مجهولة، فيما أصيب مواطن بنيران مسلحين بسبب ثأر عشائري في ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة الحسين في مدينة البصرة تلقى بلاغاً بانتحار المدعو (ن. ج) تولد 1994 ويعمل كاسباً، يسكن في حي الحسين/ المنطقة الثانية، مستخدماً ملابسه كحبل علقه في سقف غرفته وشنق نفسه".

وأضاف أن "سبب الانتحار هي ضغوط نفسية بحسب ذويه الذين لم يطلبوا الشكوى ضد أحد"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي السياق، ذكر المصدر أن "مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن الطريق العام في قضاء الكحلاء بميسان، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة، بسبب ثأر عشائري".

فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال عمليات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للقاعات والمخازن وغلق غير المجازة منها، تم غلق عدداً من مخازن بيع المشروبات الكحولية واعتقال سبعة مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية وبيع المواد الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وتمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.