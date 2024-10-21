انتحار شاب وغرق آخر في البصرة بظروف غامضة

شفق نيوز/ سجلت السلطات المحلية بمحافظة البصرة اليوم الاثنين، حالة انتحار لشاب عشريني.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ أن شاباً في العشرينات من عمره اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق بسقف إحدى غرف منزله الواقع بقضاء المدينة شمال مدينة البصرة مركز المحافظة.

وأضاف المصدر؛ أن دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.

وفي البصرة ايضا؛ اشار المصدر إلى انقاذ 3 أشخاص وانتشال جثة شخص رابع نتيجة تعرضهم لحادث غرق أثناء السباحة في مياه النهر بمنطقة كرمة علي.

وفي بغداد؛ اخبر مصدر محلي أن ثلاثة أشخاص أصيبوا نتيجة تعرضهم الى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقرب من قرية حمد شهاب في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وأشار المصدر؛ إلى أنه تم نقل المصابين الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج والتحفظ عليهم كإجراء اصولي.