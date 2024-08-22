انتحار شاب عشريني ومصرع وإصابة 6 زوار بينهم إيراني جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، بتسجيل حوادث أمنية عدة في المحافظة، بينها حالة انتحار شاب وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير مروع وقع على الطريق السريع في مدخل محطة وقود الرميلة جنوبي البصرة، نتيجة تصادم عجلتين صالون مع تريلة حمل"، لافتاً إلى أن "إحدى العجلة الصالون تحمل زائرين بعضهم أجانب الجنسية".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى لمصرع 3 أشخاص على الفور، بينهم إيراني الجنسية، وإصابة 3 آخرين مثلهم بجروح بليغة".

وأشار إلى أن "شابا في العشرينيات من عمره، أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص داخل منزله بمنطقة حي القبلة وسط مدينة البصرة مركز المحافظة"، مبيناً أن "دوافع الانتحار هي الضغوط النفسية التي يمر بها الشاب المنتحر، ومشكلاته مع ذويه".