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انتحار شاب عشريني والعثور على جثة طفل بمدينتين عراقيتين

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-18T11:10:05+0000
انتحار شاب عشريني والعثور على جثة طفل بمدينتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بانتحار شاب عشريني في ديالى بسبب خلافات عائلية، فيما عثرت الشرطة في الموصل على جثة طفل حديث الولادة غربي المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شاباً عشرينياً انتحر بإطلاق النار على رأسه من مسدس، في قضاء الخالص، 17 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، بسبب مشكلة وخلاف عائلي.

واضاف المصدر، ان جثة الشاب تم نقلها الى  الطب العدلي فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.

 وسجلت ديالى خلال العام الحالي اكثر من 30 حالة انتحار لاسباب ودواعي متعددة ابرزها التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف او الخلافات العائلية الى جانب الظروف النفسية الاخرى.

من جانب اخر، ابلغ مصدر امني في محافظة نينوى، وكالة شفق نيوز، بأن دوريات الشرطة المحلية عثرت على جثة طفل حديث الولادة كانت مرمية على جانب طريق الموصل – تلعفر، وقامت بتسليمها للطب العدلي في الموصل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد العديد من المدن العراقية ظاهرة العثور على أطفال حديثي الولادة على قارعة الطريق أو في اماكن معزولة او في مكبات النفايات، بعضهم يكونون على قيد الحياة، واخرين فارقوا الحياة.

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