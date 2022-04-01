انتحار شاب شنقا في ديالى لأسباب غامضة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة، بانتحار شاب شنقا في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان شابا عشرينيا أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في حي الكوبات في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة لأسباب غامضة.

وأضاف المصدر؛ أن قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي.

وأعلنت منظمة مدنية في وقت سابق تسجيل 88 حادثة ومحاولة انتحار في ديالى خلال العام الماضي 2021، انتهت 54 منها بالموت و34 محاولات تم احباطها.

وغالبية حالات الانتحار وقعت بين صفوف النساء بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.