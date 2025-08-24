انتحار شاب شنقاً غربي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في شرطة نينوى، يوم الأحد، بانتحار شاب يبلغ من العمر 22 عاماً في إحدى القرى التابعة لناحية تل عبطة غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب المولود عام 2003 ويسكن قرية تل فارس الجنوبي، أقدم على الانتحار عن طريق شنق نفسه بحبل داخل مخزن أعلاف الحيوانات التابع لداره".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الحادث تعود إلى مشاكل عائلية كان يعاني منها المنتحر"، مبيناً أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالواقعة، فيما جرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي بالموصل".