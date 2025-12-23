انتحار شاب شنقاً داخل منزله شمال الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بانتحار شاب شنقاً داخل منزله شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الانتحار هي الحالة النفسية للشاب"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".