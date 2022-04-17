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انتحار شاب "شنقاً" داخل مسجد في الانبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-17T07:27:07+0000
انتحار شاب "شنقاً" داخل مسجد في الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني مسؤول في قضاء الحبانية شرقي محافظة الانبار العراقية، يوم الاحد، بانتحار شاب "شنقاً" داخل مسجد وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المصلين واثناء ذهابهم لأداء صلاة الفجر بجامع الرحمن، الواقع بمنطقة السيسي في قضاء الحبانية، عثروا بعد دخولهم حرم المسجد، على جثة شاب معلقة وسط الحرم".

وأوضح المصدر، أن "المنتحر يدعى (صكر) ويبلغ من العمر 24عاماً"، مبيناً أن "التحقيقات الاولية تظهر أن الضحية يعاني من مرض نفسي".

وتزايدت في الآونة الاخيرة، أعداد حالات الانتحار في الانبار، وعزا مختصون اجتماعيون وناشطون مدنيون بالمحافظة، اسباب تزايد هذه الحالات وتحولها إلى أشبه بـ"الظاهرة" إلى تردي الوضع الاقتصادي وانتشار المخدرات إضافة إلى المشاكل العائلية.

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