انتحار شاب شنقاً بسبب "فتاة أميركية" جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، مساء اليوم الخميس، بانتحار شاب داخل منزله، بعد علاقة غرامية مع فتاة أميركية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته في إحدى مناطق البصرة".

ولفت المصدر إلى أن "المعلومات الأولية حول سبب الانتحار أشارت إلى أنه أقدم على هذا الفعل نتيجة علاقة غرامية مع فتاة أميركية، لم يتمكن من الزواج بها"، مبينا أن "الشاب كان يعمل في شركة غاز البصرة".