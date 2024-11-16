انتحار شاب بسبب دراجة نارية وسرقة عجلة بعد كمين مجهول جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتسجيل حادثين امنيين أحدهما انتحار شاب جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر 18 عاماً اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "سبب الانتحار هو خلاف مع شقيقه الأكبر على شراء دراجة نارية".

وأضاف المصدر، كما أن "مجهولين يستقلون عجلتين قاموا بنصب كمين على طريق (المشاخيل /نهر المالح) وأسفر عن تسليب عجلة نوع (بيك اب) موديل 2022 عائدة لمواطن من محافظة النجف أثناء قيامه بتوصيل طلبية من النجف إلى قضاء الشطرة شمال ذي قار".

وبين المصدر، أن "المجهولين قاموا بالهرب إلى جهة مجهولة بالعجلة المسروقة، فيما تقدم صاحب العجلة بشكوى أمام الجهات التحقيقية المختصة".