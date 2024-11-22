انتحار شاب بسبب حالة نفسية وإنقاذ شقيقين من موت محقق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الجمعة، بإقدام شاب على الانتحار شنقاً داخل منزله وسط المدينة، فيما تمكنت قوة أمنية من إنقاذ شقيقين من موت محقق بصعقة كهربائية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في الثلاثينيات من العمر أقدم على الانتحار شنقاً بحبل علقه بمروحة سقفية داخل منزله بمنطقة الجبيلة وسط مدينة البصرة مركز المحافظة".

وأضاف أن "دوافع الانتحار هي حالة نفسية يعاني منها الشاب المنتحر"، مشيراً إلى نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية جوالة في أحد مناطق قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، شاهدت مواطنين يرومون الدخول لأحد المنازل، حيث تم الاستفسار عن الأمر، وتبين وجود شقيقين اثنين عمرهما دون 15 عاماً تعرضا لصعقة كهربائية في سطح منزلهما".

وتابع "القوة اقتحمت المنزل بعد كسر الأبواب على الفور وتم إجراء الإسعافات الأولية للشقيقين ونقلهما للمستشفى، حيث تم إجراء التداخل الطبي لهما وإعادتهما للحياة".