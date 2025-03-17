انتحار شابين وهجوم كلاب سائبة.. حوادث مأساوية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحارلشابين، إضافة إلى إصابة طفلين بجروح خطيرة إثر هجوم كلاب سائبة، وذلك في حوادث متفرقة بمحافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب في مدرسة مسائية، أقدم على الانتحار شنقًا داخل إحدى غرف منزله في منطقة حي المجد بقضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار، بسبب رسوبه في الامتحانات المدرسية".

وأضاف المصدر، أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي حادث آخر، ذكر المصدر، أن "شاباً آخر انتحر شنقًا داخل منزله في منطقة العالية بمحافظة البصرة، دون الكشف عن دوافع الحادث".

وفي سياق منفصل، أُصيب طفلان بجروح خطيرة في الرأس واليد بعد تعرضهما لهجوم من كلاب سائبة في منطقة السراجي بقضاء أبي الخصيب في البصرة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.