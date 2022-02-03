انتحار شابين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بانتحار شاب غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شابا يبلغ من العمر 18 عاما اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية".

وبين المصدر، ان "الشاب (طالب اعدادية) انتحر بظروف غامضة".

في غضون ذلك ذكر مصدر آخر بأن حادثة إنتحار مماثلة سُجلت وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر إن شابا انتحر داخل منزله وسط مدينة العمارة، مبينا أن التحقيقات الأولية تشير لخلافات اجتماعية.